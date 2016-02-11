Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор канала.

Верхняя линия канала — максимальное значение бара за определенное их количество.

Нижняя линия канала — минимальное значение бара за определенное их количество.

Средняя линия канала — среднее значение между верхней и нижней линиями.

Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2015

Рис.1. Индикатор Price_Channel_Central