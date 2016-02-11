Смотри, как бесплатно скачать роботов
Price_Channel_Central - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Yuriy Tokman (YTG)
Индикатор канала.
- Верхняя линия канала — максимальное значение бара за определенное их количество.
- Нижняя линия канала — минимальное значение бара за определенное их количество.
- Средняя линия канала — среднее значение между верхней и нижней линиями.
Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2015
Рис.1. Индикатор Price_Channel_Central
