Price_Channel_Central - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор канала.

  • Верхняя линия канала — максимальное значение бара за определенное их количество.
  • Нижняя линия канала — минимальное значение бара за определенное их количество.
  • Средняя линия канала — среднее значение между верхней и нижней линиями.

Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2015

Рис.1. Индикатор Price_Channel_Central

BSI BSI

Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BSI Exp_BSI

Торговая система, построенная на сигналах индикатора BSI.

BSI_HTF BSI_HTF

Индикатор BSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.