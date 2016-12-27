CodeBaseSeções
Exp_BSI - expert para MetaTrader 5

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador BSI. O sinal é formado no fechamento da barra se a cor do indicador histograma se alterar.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilador BSI.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2015 no EURUSD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14813

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

O indicador Price_Channel_Central com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

O indicador Channel. O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Canal de Bollinger Bands com a exibição dos últimos valores como rótulos do preço.

XMA_BBx5 XMA_BBx5

Dois canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.