Exp_BSI - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador BSI. O sinal é formado no fechamento da barra se a cor do indicador histograma se alterar.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilador BSI.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2015 no EURUSD H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
