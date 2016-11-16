コードベースセクション
Price_Channel_Central - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者： Yuriy Tokman (YTG)


チャンネル指標。

  • チャンネルの上の線 - 指定された数のバーの最大値
  • チャンネルの下の線 - 指定された数のバーの最小値
  • チャンネルの中央線 - 上下線の平均値

この指標は、現在のチャネルレベルを価格ラベルとして表示するほかに取引の決定を行うためのシグナルの種類も表示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年9月10日にコードベースに公開されました。


図1　Price_Channel_Central指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14811

