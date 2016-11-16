Yuriy Tokman (YTG)





チャンネル指標。

チャンネルの上の線 - 指定された数のバーの最大値

チャンネルの下の線 - 指定された数のバーの最小値

チャンネルの中央線 - 上下線の平均値

この指標は、現在のチャネルレベルを価格ラベルとして表示するほかに取引の決定を行うためのシグナルの種類も表示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年9月10日にコードベースに公開されました。





図1 Price_Channel_Central指標