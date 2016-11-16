無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Price_Channel_Central - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1110
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Yuriy Tokman (YTG)
チャンネル指標。
- チャンネルの上の線 - 指定された数のバーの最大値
- チャンネルの下の線 - 指定された数のバーの最小値
- チャンネルの中央線 - 上下線の平均値
この指標は、現在のチャネルレベルを価格ラベルとして表示するほかに取引の決定を行うためのシグナルの種類も表示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年9月10日にコードベースに公開されました。
図1 Price_Channel_Central指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14811
Price_Channel_Central_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPrice_Channel_Central指標Exp_BSI
BSI指標のシグナルに基づいた取引システム