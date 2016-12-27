CodeBaseSeções
ColorMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1272
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
O histograma MACD ColorMACD com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorMACD.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorMACD_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14801

