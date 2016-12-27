CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XEnvelopes3_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
865
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador XEnvelopes3 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador XEnvelopes3.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador XEnvelopes3_HTF

Figura 1. O indicador XEnvelopes3_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14780

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Três canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem.

XEnvelopes2_HTF XEnvelopes2_HTF

O indicador XEnvelopes2 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ReversalNavi ReversalNavi

O indicador exibe o ponto de entrada que segue a barra de reversão.

TangoLine TangoLine

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção.