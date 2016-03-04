CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

METRO_XRSX_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1143
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador ColorMETRO_XRSX.

Figura 1. O indicador METRO_XRSX_Sign

Figura 1. O indicador METRO_XRSX_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14553

Awesome_Sign Awesome_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador Awesome_Signal.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_XRSX.

TriX_3HTF TriX_3HTF

Três osciladores Trix com três períodos diferentes em um gráfico.

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Awesome_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Awesome_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.