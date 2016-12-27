CodeBaseSeções
METRO_WPR_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

O indicador METRO_WPR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de uma negociação gerada pelo indicador METRO_WPR_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou a direção do negócio, gerando alertas ou notificações sonoras se há sinais para a realização de negócios .

Se a tendência continua na barra selecionada, o indicador faz a alerta por meio de um objeto gráfico sob a forma de um volante redondo, cuja cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou no barra selecionada, os sinais do indicador é exibido por meio de uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador METRO_WPR_Sign:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do indicador             |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período do indicador para cálculo
input uint PeriodWPR=7;                                // Período do indicador
input uint StepSizeFast=5;                             // Passo rápido
input uint StepSizeSlow=15;                            // Passo lento

  2. Parâmetros de entrada do indicador METRO_WPR_HTF_Signal que são necessários para a visualização do mesmo:
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicador nomes das etiquetas
input color Upsymbol_Color=clrDarkTurquoise;           // Cor do símbolo de tendência de alta
input color Dnsymbol_Color=clrDarkOrange;              // Cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Nome de exibição do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição
input uint X_=0;                                       // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador METRO_WPR_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção da indicação de acionamentos
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas gerados

No caso de vários indicadores METRO_WPR_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor na varável string Symbols_Sirname (nomes do rótulo do indicador).

Este indicador requer o arquivo do indicador METRO_WPR.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Figura 1. O indicador METRO_WPR_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência

Figura 1. O indicador METRO_WPR_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_WPR_HTF_Signal para negociação

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_WPR_HTF_Signal para negociação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14701

