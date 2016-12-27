CodeBaseSeções
Indicadores

PricePercentRange - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Price(%)Range é o indicador para o MetaTrader 5, que calcula o movimento do preço com base em porcentagem da Máxima(mais alto) e Mínima do preço (mais baixo) em 100 barras.

EURJPYH1-PricePercentRange

