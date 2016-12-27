Aqui está uma maneira simples e possível de vincular uma ordem manual para usar no Strategy Tester. A maioria de nós já sabe que o ChartEvent não funciona com o Strategy Tester, e os objetos mais simples - ou devo dizer os únicos objetos (neste momento usando códigos MQL5 básicos) que podem ser colocados no Strategy Tester são o "label" e o "button". Para o rótulo "label", não há nenhum problema de anexá-lo, mas para o botão... mesmo se você conseguir colocá-lo no testador, você não será capaz de detectar o seu estado se clicado ou não clicado sem usar uma programação avançada vinculando-o em outros sistemas.

O truque que eu usei para alcançar isso, é usando um processo de detecção de arquivos simples. Pense nesse EA como um receptor autônomo, a cada movimento do tick o EA irá verificar uma pasta e um arquivo que provocaria a colocação de uma ordem. Se o arquivo de texto necessário em um local da pasta específica é detectada, o EA irá executar um comando para processar a ordem e apagar o arquivo depois. Assim, a existência de um determinado arquivo em um local da pasta é o principal comando de acionamento para executar uma negociação.

Agora você pode usar qualquer um ou qualquer forma que você pode pensar para comandar o EA para executar a ordem, colocando apenas um determinado arquivo em um local da pasta.

Neste EA, um arquivo simples como "buy.txt", "sell.txt", ou "close.txt" na pasta "...\Common\Files\" do MetaTrader 5 irá acionar o comando para executar uma certa ordem baseada no nome do arquivo. Os arquivos de texto estão vazio, é o nome do arquivo que importa e sua presença na pasta que conta. Os arquivos devem aparecer uma vez de cada em <common_data_folder>\Files (minha pasta está da seguinte maneira: C:\Users\Rmd user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\). Apenas um dos três arquivos devem aparecer em um momento dentro da pasta, se não, o primeiro que o EA ler será executado, após isso, o EA excluirá qualquer ou todos os arquivos com aqueles três nomes.

O outro aplicativo fora você vai precisar é o que irá criar ou fornecer-lhe o arquivo de texto exigido na referida pasta, ou você pode simplesmente encontrar uma maneira de transferir o nome do arquivo mencionado no local da pasta de destino. Eu fiz o meu em Visual Basic, eu gostaria de compartilhá-lo, mas eu duvido que o site me permita fazer o upload de um arquivo executável aqui, então é melhor você criar ou procurar por tal arquivo sozinho, é possível de várias maneiras que você possa pensar, simplesmente coloque o comando do arquivo de texto na pasta apropriada. Confira na área de discussão na parte inferior, vou postar como eu fiz meu painel.

Recomendações: