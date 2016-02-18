代码库部分
到包裹
指标

METRO_XRSX_Sign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1092
等级:
(14)
已发布:
已更新:
metro_xrsx_sign.mq5 (10.96 KB) 预览
xrsx.mq5 (12.14 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

基于ColorMETRO_XRSX指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.

图 1. METRO_XRSX_Sign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14553

Awesome_Sign Awesome_Sign

基于Awesome_Signal 指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

使用 ColorMETRO_XRSX 指标的交易系统.

TriX_3HTF TriX_3HTF

在一个图表上显示三个不同时段的Trix振荡指标.

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Awesome_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 它也可以根据 Awesome_Sign 指标在选定柱上生成的信号进行交易. 如果是进场时刻, 它会使用图形对象指示趋势或交易的方向并发送提醒或声音信号.