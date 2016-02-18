请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
TrendLaboratory Ltd.
基于ColorMETRO_XRSX指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.
图 1. METRO_XRSX_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14553
