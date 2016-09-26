CodeBaseKategorien
zur Zwischenablage
Indikatoren

METRO_XRSX_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
705
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
metro_xrsx_sign.mq5 (10.96 KB) ansehen
xrsx.mq5 (12.14 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_XRSX.

in Abb.1. Der Indikator METRO_XRSX_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14553

