Autor real:

Alksnis Gatis

O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_Stochastic. As linha grossa cor de rosa e verde clara definem a borda do canal. A hora que a linha rápida cor-de-pomba do ColorMETRO_Stochastic for além das fronteiras e voltar para dentro do canal, é o momento mais adequado para a colocação das ordens pendentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador requer o arquivo do indicador ColorMETRO_Stochastic.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic