CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VKW_Bands_Modify_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1135
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alksnis Gatis

O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_Stochastic. As linha grossa cor de rosa e verde clara definem a borda do canal. A hora que a linha rápida cor-de-pomba do ColorMETRO_Stochastic for além das fronteiras e voltar para dentro do canal, é o momento mais adequado para a colocação das ordens pendentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador requer o arquivo do indicador ColorMETRO_Stochastic.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14510

METRO_WPR_Sign METRO_WPR_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_WPR.

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

O ColorMETRO_WPR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

O VKW_Bands_Modify_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_Stochastic.