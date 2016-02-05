Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VKW_Bands_Modify_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1135
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Alksnis Gatis
O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_Stochastic. As linha grossa cor de rosa e verde clara definem a borda do canal. A hora que a linha rápida cor-de-pomba do ColorMETRO_Stochastic for além das fronteiras e voltar para dentro do canal, é o momento mais adequado para a colocação das ordens pendentes.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador requer o arquivo do indicador ColorMETRO_Stochastic.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_Stochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14510
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_WPR.ColorMETRO_WPR_HTF
O ColorMETRO_WPR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O VKW_Bands_Modify_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.METRO_Stochastic_Sign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_Stochastic.