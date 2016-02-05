CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorMETRO_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1029
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico estocástico. O indicador estocástico é representado pela cor roxa, a cor da nuvem muda de acordo com a direção da tendência. A cor verde da nuvem é um sinal para compra, a tomate é para venda.

Figura 1. O indicador ColorMETRO_Stochastic

Figura 1. O indicador ColorMETRO_Stochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14461

Exp_ColorMETRO_DeMarker Exp_ColorMETRO_DeMarker

Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_DeMarker.

ColorMETRO_DeMarker_HTF ColorMETRO_DeMarker_HTF

O indicador ColorMETRO_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

O ColorMETRO_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_Stochastic.