ColorMETRO_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
1029
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico estocástico. O indicador estocástico é representado pela cor roxa, a cor da nuvem muda de acordo com a direção da tendência. A cor verde da nuvem é um sinal para compra, a tomate é para venda.
Figura 1. O indicador ColorMETRO_Stochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14461
Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_DeMarker.ColorMETRO_DeMarker_HTF
O indicador ColorMETRO_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O ColorMETRO_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.Exp_ColorMETRO_Stochastic
Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_Stochastic.