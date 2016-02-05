Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorMETRO_WPR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico WPR. O indicador WPR é representado pela cor roxa, a cor da nuvem muda de acordo com a direção da tendência. A cor azul da nuvem é um sinal para compra, o vermelho é para venda.
Figura 1. O indicador ColorMETRO_WPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14494
Digital_CCI_Woodies_Sign
Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado no cruzamento das linhas do indicador Digital_CCI_Woodies.Exp_Digital_CCI_Woodies
Sistema de negociação utilizando o indicador Digital_CCI_Woodies.
Exp_ColorMETRO_WPR
Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_WPR.ColorMETRO_WPR_HTF
O ColorMETRO_WPR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.