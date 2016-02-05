CodeBaseSeções
ColorMETRO_WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico WPR. O indicador WPR é representado pela cor roxa, a cor da nuvem muda de acordo com a direção da tendência. A cor azul da nuvem é um sinal para compra, o vermelho é para venda.

Figura 1. O indicador ColorMETRO_WPR

Figura 1. O indicador ColorMETRO_WPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14494

