Indikatoren

ColorMETRO_WPR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
652
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators WPR zeigt. Der Indikator WPR wurde mit der lila Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die blaue Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot - für den Verkauf.

in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_WPR

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14494

