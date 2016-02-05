CodeBaseSecciones
ColorMETRO_WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
896
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico WPR. El propio indicador WPR se presenta en color violeta, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color celeste, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.

Fig. 1. Indicador ColorMETRO_WPR

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas del indicador Digital_CCI_Woodies.

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

Sistema comercial con uso del indicador Digital_CCI_Woodies.

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_WPR.

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

Indicador ColorMETRO_WPR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.