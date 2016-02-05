Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico WPR. El propio indicador WPR se presenta en color violeta, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color celeste, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.

Fig. 1. Indicador ColorMETRO_WPR