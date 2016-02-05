Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorMETRO_WPR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 896
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico WPR. El propio indicador WPR se presenta en color violeta, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color celeste, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.
Fig. 1. Indicador ColorMETRO_WPR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14494
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas del indicador Digital_CCI_Woodies.Exp_Digital_CCI_Woodies
Sistema comercial con uso del indicador Digital_CCI_Woodies.
Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_WPR.ColorMETRO_WPR_HTF
Indicador ColorMETRO_WPR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.