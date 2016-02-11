代码库部分
ColorMETRO_WPR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

振荡器类型的指标, 它基于WPR技术指标显示它的数值. WPR 指标使用紫色表示, 云的颜色根据趋势方向而改变. 云是蓝色是买入信号, 红色是卖出信号.

图 1. ColorMETRO_WPR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14494

