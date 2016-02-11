真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

振荡器类型的指标, 它基于WPR技术指标显示它的数值. WPR 指标使用紫色表示, 云的颜色根据趋势方向而改变. 云是蓝色是买入信号, 红色是卖出信号.

图 1. ColorMETRO_WPR 指标