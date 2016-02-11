请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
TrendLaboratory Ltd.
振荡器类型的指标, 它基于WPR技术指标显示它的数值. WPR 指标使用紫色表示, 云的颜色根据趋势方向而改变. 云是蓝色是买入信号, 红色是卖出信号.
图 1. ColorMETRO_WPR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14494
Digital_CCI_Woodies_Sign
基于Digital_CCI_Woodies 指标线交叉的信号量信号指标.Exp_Digital_CCI_Woodies
使用 Digital_CCI_Woodies 指标的交易系统.
Exp_ColorMETRO_WPR
使用 ColorMETRO_WPR 指标的交易系统.ColorMETRO_WPR_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的ColorMETRO_WPR指标.