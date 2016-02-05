Participe de nossa página de fãs
Digital_CCI_Woodies_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1161
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Ramdass
Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado no cruzamento das linhas do indicador Digital_CCI_Woodies.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador Digital_CCI_Woodies_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14493
