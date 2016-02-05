Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorMETRO_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 985
O ColorMETRO_WPR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorMETRO_WPR.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador ColorMETRO_WPR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14496
Exp_ColorMETRO_WPR
Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_WPR.ColorMETRO_WPR
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico WPR.
METRO_WPR_Sign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor do indicador ColorMETRO_WPR.VKW_Bands_Modify_Stochastic
O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_Stochastic.