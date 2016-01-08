コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorMETRO_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

テクニカルインディケータWPRに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。インディケータWPR自身は紫色で表示され、雲の色はトレンドの傾向によって変化します。青い雲の色は、買いのシグナル、赤い色は売りのシグナルです。

図1. インディケータ ColorMETRO_WPR

図1. インディケータ ColorMETRO_WPR

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

インディケータ　Digital_CCI_Woodiesのラインの交差を使ったシグナルインディケータです。

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

インディケータDigital_CCI_Woodiesを使用した取引システムです。

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

インディケータColorMETRO_WPRを使用した取引システムです。

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

インディケータ ColorMETRO_WPRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。