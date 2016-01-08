無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
ColorMETRO_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
TrendLaboratory Ltd.
テクニカルインディケータWPRに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。インディケータWPR自身は紫色で表示され、雲の色はトレンドの傾向によって変化します。青い雲の色は、買いのシグナル、赤い色は売りのシグナルです。
図1. インディケータ ColorMETRO_WPR
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14494
Digital_CCI_Woodies_Sign
インディケータ Digital_CCI_Woodiesのラインの交差を使ったシグナルインディケータです。Exp_Digital_CCI_Woodies
インディケータDigital_CCI_Woodiesを使用した取引システムです。
Exp_ColorMETRO_WPR
インディケータColorMETRO_WPRを使用した取引システムです。ColorMETRO_WPR_HTF
インディケータ ColorMETRO_WPRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。