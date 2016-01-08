実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

テクニカルインディケータWPRに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。インディケータWPR自身は紫色で表示され、雲の色はトレンドの傾向によって変化します。青い雲の色は、買いのシグナル、赤い色は売りのシグナルです。

図1. インディケータ ColorMETRO_WPR