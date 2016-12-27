Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VWAP - Volume Weighted Average Price - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 69274
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Atualizações:
- 04-02-2016; v1.47: Melhoria do desempenho.
- 15-01-2016; v1.46: Melhoria do desempenho.
- 31-12-2015; v1.45: Melhoria do desempenho.
- 31-12-2015; v1.44: Melhoria do desempenho.
- 31-12-2015; v1.43: Melhoria do desempenho.
- 26-12-2015-12-26; v1.42: Melhoria do desempenho.
- 26-12-2015; v1.41: Pequenas alterações para melhoria do desempenho.
- 24-12-2015; v1.40: Versão pública inicial.
VWAP (Preço Médio Ponderado Por Volume) é um cálculo intra-diário utilizado principalmente por algoritmos e traders institucionais para avaliar onde um ativo está sendo negociado em relação à sua média ponderada pelo volume do dia. Day traders também usam o VWAP para avaliar a direção do mercado e filtrar os sinais de negociação. Antes de usar o VWAP, entenda como ele é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).
Este é um indicador VWAP com base na descrição do Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).
Eu adicionei seis linhas a este indicador. O principal é o VWAP diário que é o cálculo com base nos valores intra-diários. Todas as outras cinco linhas podem definir o período do cálculo, de modo que pode ser menor ou maior do que o período intra-diário.
Todas as seis linhas são independentes. Como padrão, somente o intra-diário vem habilitado, mas você pode permitir outros nas propriedades do painel.
Obrigado por baixar este código. Eu estarei esperando por seus comentários, votações e classificação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14484
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos fósforos.TrendSignal Pro
A versão mais recente do indicador TrendSignal. Ele não redesenha e também funciona bem com um template.
Uma maneira simples de como o EA pode vincular um comando manual de fora para usá-lo no Strategy Tester do MetaTrader 5.PricePercentRange
Price(%)Range é o indicador para o MetaTrader 5, que calcula o movimento do preço com base em porcentagem da Máxima(mais alto) e Mínima do preço (mais baixo) em 100 barras.