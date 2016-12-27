Atualizações:

04-02-2016; v1.47: Melhoria do desempenho.

15-01-2016; v1.46: Melhoria do desempenho.

31-12-2015; v1.45: Melhoria do desempenho.

31-12-2015; v1.44: Melhoria do desempenho.

31-12-2015; v1.43: Melhoria do desempenho.

26-12-2015-12-26; v1.42: Melhoria do desempenho.

26-12-2015; v1.41: Pequenas alterações para melhoria do desempenho.

24-12-2015; v1.40: Versão pública inicial.





VWAP (Preço Médio Ponderado Por Volume) é um cálculo intra-diário utilizado principalmente por algoritmos e traders institucionais para avaliar onde um ativo está sendo negociado em relação à sua média ponderada pelo volume do dia. Day traders também usam o VWAP para avaliar a direção do mercado e filtrar os sinais de negociação. Antes de usar o VWAP, entenda como ele é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Este é um indicador VWAP com base na descrição do Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

Eu adicionei seis linhas a este indicador. O principal é o VWAP diário que é o cálculo com base nos valores intra-diários. Todas as outras cinco linhas podem definir o período do cálculo, de modo que pode ser menor ou maior do que o período intra-diário.

Todas as seis linhas são independentes. Como padrão, somente o intra-diário vem habilitado, mas você pode permitir outros nas propriedades do painel.

Obrigado por baixar este código. Eu estarei esperando por seus comentários, votações e classificação.







