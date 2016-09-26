und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VWAP - Volume Weighted Average Price - Indikator für den MetaTrader 5
- 8148
- 2016-02-04; v1.47: Die Erhöhung der Produktivität.
- 2016-01-15; v1.46: Die Erhöhung der Produktivität.
- 2015-12-31; v1.45: Die Erhöhung der Produktivität.
- 2015-12-31; v1.44: Die Erhöhung der Produktivität.
- 2015-12-31; v1.43: Die Erhöhung der Produktivität.
- 2015-12-26; v1.42: Die Erhöhung der Produktivität.
- 2015-12-26; v1.41: Kleine Änderungen für die Erhöhung der Produktivität.
- 2015-12-24; v1.40: Die erste veröffentlichte Version.
Der Indikator berechnet tagsüber aufgrund der Algorithmen und der institutionalen Arbeit der Trades, wo die Aktion bezüglich ihres Mittelpreises für den Tag gehandelt wird. Day-Trader verwenden auch VWAP für die Bewertung der Marktsrichtung und Filtration der Handels-Signalen. Bevor Sie VWAP verwenden, müssen Sie begreifen, wie es berechnet wird, wie er interpretiert und angewendet werden kann, sowie alle Vor- und Nachteile des Programms klarstellen. (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).
Dieser Indikator VWAP, der aufgrund der Beschreibung aus Investopedia(http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp)gebaut wurde.
Ich habe zu ihm drei Linien hinzugefügt. Die wichtigste von ihnen ist — VWAP Daily, deren Berechnung aufgrund der intraday Werte gemacht wird. Für die anderen 5 Linien können Sie die Berechnungsperiode einsetzen, die länger oder kürzer als eine intraday Periode sein kann.
Alle sechs Linien sind voneinander unabhängig. Standardmäßig im Indikator wird nur intraday Linie hinzugefügt, aber Sie können andere im Feld der Einstellungen hinzufügen.
Danke, dass dieser Code hochgeladen wurde. Ich werde auf eure Kommentaren und die Stimmen in der Umfrage warten.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14484
