RJT Matches - indicador para MetaTrader 5
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos fósforos.
Estas são as linhas básicas que mostram a inclinação para si e, juntos, mostram a evolução da tendência dos preços. Isso nos diz sobre a continuação da força de uma tendência ou preparar-se para uma mudança iminente.
Cada fósforo é a linha entre o preço de abertura de um barra e o preço de encerramento da próxima. É ideal para negociação intraday (scalp/swing) em baixo tempos gráficos (minutos/horas).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14428
