更新:

2016-02-04; v1.47: 性能升级。

2016-01-15; v1.46: 性能升级。

2015-12-31; v1.45: 性能升级。

2015-12-31; v1.44: 性能升级。

2015-12-31; v1.43: 性能升级。

2015-12-26; v1.42: 性能升级。

2015-12-26; v1.41: 性能升级的小改动。

2015-12-24; v1.40: 初始发布版本。





VWAP 是一款日内计算, 主要由算法和机构交易者使用, 以便评估一只股票相对其当天的成交量加权平均值的交易分布。日线交易者还使用 VWAP 来评估行情方向并过滤交易信号。在使用 VWAP 之前, 理解它是如何计算的, 如何解释和使用它, 以及指标的缺点 (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/)。

这是一款基于 Investopedia 描述的 VWAP 指标 (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp)。

我已经在这个指标里添加了六条。VWAP 日线的主体, 其计算基于日内值。所有其它五条您可以设置计算的周期, 因此它可以小于或大于日内周期。

所有六条线都是独立的。省缺仅在日内启用, 但您可以在属性面板中启用其它的。

感谢您下载此代码。我将等待您的意见, 投票和评级。







