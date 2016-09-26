und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iCCI_NRCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator iCCI_NR in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus iCCI_NR.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators iCCI_NR.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator iCCI_NRCandle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14472
