CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iCCI_NRCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
792
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ansehen
icci_nrcandle.mq5 (10.23 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator iCCI_NR in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus iCCI_NR.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators iCCI_NR.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator iCCI_NRCandle

in Abb.1. Der Indikator iCCI_NRCandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14472

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

Der Indikator iCCI_NR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

iCCI_NR iCCI_NR

Der Silent Indikator CCI.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators iCCI_NR.

VWAP - Volume Weighted Average Price VWAP - Volume Weighted Average Price

Der Indikator berechnet tagsüber, wo die Aktion bezüglich ihres Mittelpreises für den Tag gehandelt wird.