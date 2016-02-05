CodeBaseSeções
Exp_ColorMETRO_DeMarker - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
884
(16)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colormetro_demarker.mq5 (9.25 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colormetro_demarker.mq5 (6.58 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_DeMarker. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver mudança na cor da nuvem.

O Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorMETRO_DeMarker compilado.ex5 . Coloque-o em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

ColorMETRO_DeMarker_HTF ColorMETRO_DeMarker_HTF

O indicador ColorMETRO_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorMETRO_HTF ColorMETRO_HTF

O ColorMETRO com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorMETRO_Stochastic ColorMETRO_Stochastic

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico estocástico.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

O ColorMETRO_Stochastic com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.