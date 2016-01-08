コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorMETRO_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

テクニカルインディケータStochasticに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。インディケータStochastic自身は紫色で表示され、雲の色はトレンドの傾向によって変化します。雲の緑色は、買いのシグナル、トマト色は売りのシグナルです。

図1. インディケータ ColorMETRO_Stochastic

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14461

Exp_ColorMETRO_DeMarker Exp_ColorMETRO_DeMarker

インディケータColorMETRO_DeMarkerを使用した取引システムです。

ColorMETRO_DeMarker_HTF ColorMETRO_DeMarker_HTF

インディケータ ColorMETRO_DeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

インディケータ ColorMETRO_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

インディケータColorMETRO_Stochasticを使用した取引システムです。