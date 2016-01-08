無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorMETRO_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
TrendLaboratory Ltd.
テクニカルインディケータStochasticに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。インディケータStochastic自身は紫色で表示され、雲の色はトレンドの傾向によって変化します。雲の緑色は、買いのシグナル、トマト色は売りのシグナルです。
図1. インディケータ ColorMETRO_Stochastic
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14461
Exp_ColorMETRO_DeMarker
インディケータColorMETRO_DeMarkerを使用した取引システムです。ColorMETRO_DeMarker_HTF
インディケータ ColorMETRO_DeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
ColorMETRO_Stochastic_HTF
インディケータ ColorMETRO_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_ColorMETRO_Stochastic
インディケータColorMETRO_Stochasticを使用した取引システムです。