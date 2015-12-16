Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора Stochastic. Сам индикатор Stochastic представлен лиловым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Зеленый цвет облака — сигнал для покупок, томатный — для продаж.

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_Stochastic