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ColorMETRO_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора Stochastic. Сам индикатор Stochastic представлен лиловым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Зеленый цвет облака — сигнал для покупок, томатный — для продаж.
Рис.1. Индикатор ColorMETRO_Stochastic
Exp_ColorMETRO_DeMarker
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_DeMarker.METRO_DeMarker
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора DeMarker.
ColorMETRO_DeMarker_HTF
Индикатор ColorMETRO_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorMETRO_Stochastic_HTF
Индикатор ColorMETRO_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.