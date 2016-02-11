请观看如何免费下载自动交易
ColorMETRO_Stochastic - MetaTrader 5脚本
TrendLaboratory Ltd.
振荡器类型的指标, 它基于随机震荡技术指标显示它的数值. 随机振荡指标使用紫色表示, 根据趋势方向, 云的颜色会发生改变. 云是绿色是买入信号, 柿子色是卖出信号.
图 1. ColorMETRO_Stochastic 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14461
