真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

振荡器类型的指标, 它基于随机震荡技术指标显示它的数值. 随机振荡指标使用紫色表示, 根据趋势方向, 云的颜色会发生改变. 云是绿色是买入信号, 柿子色是卖出信号.

图 1. ColorMETRO_Stochastic 指标