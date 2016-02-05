Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorMETRO_DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1035
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorMETRO_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorMETRO_DeMarker.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador ColorMETRO_DeMarker_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14451
ColorMETRO_HTF
O ColorMETRO com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.METRO_DeMarker
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico DeMarker.
Exp_ColorMETRO_DeMarker
Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_DeMarker.ColorMETRO_Stochastic
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico estocástico.