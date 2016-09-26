und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorMETRO_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- 755
Der echte Autor:
TrendLaboratory Ltd.
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators Stochastic zeigt. Der Indikator Stochastic wurde mit der lila Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die grüne Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot - für den Verkauf.
in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_Stochastic
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14461
Der Indikator VKW_Bands_Modify mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.METRO_DeMarker_Sign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO_DeMarker.
Der Indikator ColorMETRO_Stochastic mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_ColorMETRO_Stochastic
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_Stochastic.