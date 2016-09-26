CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ColorMETRO_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
755
(19)
Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators Stochastic zeigt. Der Indikator Stochastic wurde mit der lila Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die grüne Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot - für den Verkauf.

in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_Stochastic

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14461

