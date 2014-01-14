Participe de nossa página de fãs
Multik - expert para MetaTrader 5
1959
Este Expert Advisor se baseia na ideia apresentada no artigo Criando um Consultor Especialista, que negocia em um número de instrumentos.
Ele negocia os pares EURUSD e GBPUSD no gráfico diário. Ele compra quando a MA está para cima e vende quando a MA está para baixo.
Ele utiliza um função especial para o gerenciamento do dinheiro. O período de teste foi o ano passado.
Parâmetros de entrada:
- Symb* - símbolo;
- Trade* - permissão de negociação;
- Per* - período de MA;
- ApPrice* - preço aplicado (por padrão é o fechamento do preço);
- MaMethod* - método da média móvel (simples por padrão);
- StLoss* - Stop Loss em pontos;
- TkProfit* - Take profit em pontos;
- Lots* - volume da posição;
- Slippage* - desvio.
Recomendações:
Não é recomendável utilizá-lo em negociações reais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/158
