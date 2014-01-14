CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Multik - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1959
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Este Expert Advisor se baseia na ideia apresentada no artigo Criando um Consultor Especialista, que negocia em um número de instrumentos.

Ele negocia os pares EURUSD e GBPUSD no gráfico diário. Ele compra quando a MA está para cima e vende quando a MA está para baixo.

Ele utiliza um função especial para o gerenciamento do dinheiro. O período de teste foi o ano passado.

Parâmetros de entrada:

  • Symb* - símbolo;
  • Trade* - permissão de negociação;
  • Per* - período de MA;
  • ApPrice* - preço aplicado (por padrão é o fechamento do preço);
  • MaMethod* - método da média móvel (simples por padrão);
  • StLoss* - Stop Loss em pontos;
  • TkProfit* - Take profit em pontos;
  • Lots* - volume da posição;
  • Slippage* - desvio.


Expert Advisor multimoeda


Expert Advisor multimoeda

Recomendações:

Não é recomendável utilizá-lo em negociações reais.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/158

TDI-2 TDI-2

O indicador "The Trend Detection Index" é uma versão modificada do indicador TDI.

AverageChange AverageChange

Medidor de impulso do preço.

ColorCoppock ColorCoppock

Este indicador foi criado por Edward Coppock em 1962. Ele nos mostra as possibilidades a longo prazo para abrir uma posição de compra ou de venda (originalmente, somente compra).

Exp_Beginner Exp_Beginner

Sistema de negociação baseado no indicador de sinal Beginner.