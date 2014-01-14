Autor real:

Este Expert Advisor se baseia na ideia apresentada no artigo Criando um Consultor Especialista, que negocia em um número de instrumentos.

Ele negocia os pares EURUSD e GBPUSD no gráfico diário. Ele compra quando a MA está para cima e vende quando a MA está para baixo.



Ele utiliza um função especial para o gerenciamento do dinheiro. O período de teste foi o ano passado.

Parâmetros de entrada:

Symb* - símbolo;

Trade* - permissão de negociação;

Per* - período de MA;

ApPrice* - preço aplicado (por padrão é o fechamento do preço);

MaMethod* - método da média móvel (simples por padrão);

StLoss* - Stop Loss em pontos;

TkProfit* - Take profit em pontos;

Lots* - volume da posição;

Slippage* - desvio.









Recomendações:

Não é recomendável utilizá-lo em negociações reais.