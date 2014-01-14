CodeBaseSeções
Dual_Trix_Upgrade2 - indicador para MetaTrader 5

Nova versão do indicador Dual Trix. Indicador Dual Trix com valores ampliados duplos no gráfico e na janela do indicador.

Dual_Trix_Upgrade2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/157

