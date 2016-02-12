Participe de nossa página de fãs
Média Móvel Ex - indicador para MetaTrader 4
1756
Média móvel normal com alguns recursos extras.
- Rótulo personalizado: Permite que você defina um nome para a MA para identificá-la facilmente na janela de dados quando você passar o mouse sobre ela.
- Período: Você escolhe o período de tempo que a MA será calculada e o indicador irá se adaptar a sua estrutura de tempo atual se ela for inferior ou igual ao destino.
Ela é útil para os traders que olham para os 20, 50, 100 e 200 dias das médias móveis, desta forma é possível visualiza-las sem ter que alterar o intervalo de tempo. Além disso, foi adicionado uma diferença entre os períodos para fácil identificação quando uma nova instância é iniciada.
Aqui está um exemplo de uma média móvel exponencial de 20 dias, aplicada ao fim do dia com deslocamento +1.
