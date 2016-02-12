Participe de nossa página de fãs
Forex Fraus Slogger - expert para MetaTrader 4
O Expert Advisor é baseado no funcionamento de seu antecessor - Forex Fraus (para M1), Mas usando o indicador de Envelopes.
O EA foi projetado para EURUSD no prazo М1 (para 5 dígitos), ele é adequado para os outros, há um trailing stop com início e passo ajustável. Além disso, há um temporizador de operação nas definições, nas propriedades do EA é especificado como "time" (valor "0" - desativado, valor "1" - ativado). "starttime" - início da operação do EA pelo tempo do terminal, "stoptime" - Encerramento da operação do EA pelo tempo do terminal. O bloco-gestão de dinheiro também é implementado.
Ele fecha posições usando o trailing stop, as posições não fechadas são fechadas pelos negócios opostos.
AVISO: se você for usar o EA em uma conta demo ou real, é necessário baixar o arquivo de som Zvon.wav (ele pode ser encontrado no arquivo abaixo do link do EA) e colocá-lo na pasta do terminal em: C:\Arquivos de Programas\MetaTrader4\Sounds.
Teste do EUR/USD H1 (janeiro a dezembro) de 2015, depósito de 10000:
Teste do EUR/USD M1 (agosto a dezembro) de 2015, 10000 depósito:
