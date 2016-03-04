O Expert Advisor Exp_ColorBullsGap baseado nos sinais do indicador ColorBullsGap. O sinal é formado no fechamento da barra se a cor do indicador histograma se altera.

Coloque os arquivos compilados ColorBulls.ex5 e ColorBullsGap.ex5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste