Experts

Exp_LeManTrendHist - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
884
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_lemantrendhist.mq5 (7.48 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
lemantrendhist.mq5 (8 KB) visualização
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador LeManTrendHist. O sinal é formado no fechamento da barra se o a direção do histograma se altera.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado LeManTrendHist.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

LeManTrendHist_HTF LeManTrendHist_HTF

O LeManTrendHist com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

LeManTrendHist LeManTrendHist

O LeManTrend implementado como um histograma da diferença suavizada entre suas linhas de sinais.

VKW_Bands_Modify_Candle VKW_Bands_Modify_Candle

O indicador VKW_Bands_Modify implementado como uma sequência de velas.

Exp_ColorBearsGap Exp_ColorBearsGap

O Expert Advisor Exp_ColorBearsGap baseado nos sinais do indicador ColorBearsGap.