Exp_LeManTrendHist - expert para MetaTrader 5
884
-
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador LeManTrendHist. O sinal é formado no fechamento da barra se o a direção do histograma se altera.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado LeManTrendHist.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14375
