Exp_Loco - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1056
(19)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
loco.mq5 (9.28 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_loco.mq5 (6.75 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_Loco com base nos sinais do indicador Loco. O sinal é formado fechamento de uma barra, se houve uma mudança no ícone de cor do indicador.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador Loco.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

