Exp_Loco - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Exp_Loco com base nos sinais do indicador Loco. O sinal é formado fechamento de uma barra, se houve uma mudança no ícone de cor do indicador.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador Loco.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14425
