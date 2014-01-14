CodeBaseSeções
Indicadores

METRO - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1712
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

igorad

Este oscilador exibe seus valores considerando o indicador técnico RSI (Relative Strength Index). Indicador RSI é exibido na cor laranja, as mudanças de cor da nuvem depende da direção da tendência. A cor azul é usado para sinal de compra, enquanto a cor magenta é usado para sinal de venda.

Este indicador foi implementado pela primeira em MetaTrader 4 e publicado na Base de Código em 18.10.2007.

Metro

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/604

