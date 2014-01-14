CodeBaseSeções
Exp_Beginner - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1257
(21)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
beginner.mq5 (7.16 KB) visualização
exp_beginner.mq5 (7.88 KB) visualização
Sistema de negociação baseado no indicador de sinal Beginner. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando um ponto colorido aparece.

Coloque o arquivo compilado Beginner.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors. O indicador estará presente no gráfico atual somente se ele coincidir com o período de tempo do gráfico! 

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1443

