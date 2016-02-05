O indicador MACD-2 com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

O Expert Advisor Exp_MACD-2 baseado no sinal de entrada retirado do indicador MACD-2.

O Squize_MA com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

O AtrRange com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.