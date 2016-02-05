CodeBaseSeções
Loco - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

John Smith

Indicador de tendência simples.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 05/02/2008.

Figura 1. O indicador Loco

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14403

