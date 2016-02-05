Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Loco - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
John Smith
Indicador de tendência simples.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 05/02/2008.
Figura 1. O indicador Loco
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14403
Exp_MACD-2
O Expert Advisor Exp_MACD-2 baseado no sinal de entrada retirado do indicador MACD-2.MACD-2_HTF
O indicador MACD-2 com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
Squize_MA_HTF
O Squize_MA com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.AtrRange_HTF
O AtrRange com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.