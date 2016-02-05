CodeBaseSeções
Exp_AnchoredMomentumCandle - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor Exp_AnchoredMomentumCandle com base nos sinais do indicador AnchoredMomentumCandle. O sinal é formado no fechamento de uma barra, se houver mudança na cor da vela do indicador.

Coloque os arquivos AnchoredMomentum.ex5 e AnchoredMomentumCandle.ex5 compilados em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado do teste para 2014, USDJPY H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14392

