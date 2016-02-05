Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KalmanFilterCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1057
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador KalmanFilter implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais dos preços relevantes, que foram processados pelo algoritmo do indicador KalmanFilter.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Figura 1. O indicador KalmanFilterCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14379
MACDCandle
O indicador MACD implementado como uma sequência de velas.Exp_LeManTrend
O Exp_LeManTrend EA é baseado nos sinais gerados pelo oscilador LeManTrend.
Exp_Laguerre_ROC
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Laguerre_ROC.Exp_MACDCandle
O Expert Advisor Exp_MACDCandle com base em sinais do indicador MACDCandle.