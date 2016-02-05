CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

KalmanFilterCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1057
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador KalmanFilter implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais dos preços relevantes, que foram processados ​​pelo algoritmo do indicador KalmanFilter.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Figura 1. O indicador KalmanFilterCandle

Figura 1. O indicador KalmanFilterCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14379

MACDCandle MACDCandle

O indicador MACD implementado como uma sequência de velas.

Exp_LeManTrend Exp_LeManTrend

O Exp_LeManTrend EA é baseado nos sinais gerados pelo oscilador LeManTrend.

Exp_Laguerre_ROC Exp_Laguerre_ROC

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Laguerre_ROC.

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

O Expert Advisor Exp_MACDCandle com base em sinais do indicador MACDCandle.