Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_LeManTrend - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1695
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Exp_LeManTrend EA é baseado nos sinais gerados pelo oscilador LeManTrend. O sinal é formado quando uma barra de fechamento cruzou as linhas de sinal principal e do indicador.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado LeManTrend.ex5 a fim de ser executado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14358
O LeManTrend com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.ColorJFatlAcceleration_HTF
O ColorJFatlAcceleration com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador MACD implementado como uma sequência de velas.KalmanFilterCandle
O indicador KalmanFilter implementado como uma sequência de velas.