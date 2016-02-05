CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_LeManTrend - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1695
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_lemantrend.mq5 (6.16 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
lemantrend.mq5 (6.87 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Exp_LeManTrend EA é baseado nos sinais gerados pelo oscilador LeManTrend. O sinal é formado quando uma barra de fechamento cruzou as linhas de sinal principal e do indicador.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado LeManTrend.ex5 a fim de ser executado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14358

LeManTrend_HTF LeManTrend_HTF

O LeManTrend com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorJFatlAcceleration_HTF ColorJFatlAcceleration_HTF

O ColorJFatlAcceleration com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

MACDCandle MACDCandle

O indicador MACD implementado como uma sequência de velas.

KalmanFilterCandle KalmanFilterCandle

O indicador KalmanFilter implementado como uma sequência de velas.