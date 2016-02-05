O Exp_LeManTrend EA é baseado nos sinais gerados pelo oscilador LeManTrend. O sinal é formado quando uma barra de fechamento cruzou as linhas de sinal principal e do indicador.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado LeManTrend.ex5 a fim de ser executado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste