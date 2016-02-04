CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KalmanFilterCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
831
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador KalmanFilter en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo KalmanFilter de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador KalmanFilterCandle

Fig. 1. Indicador KalmanFilterCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14379

MACDCandle MACDCandle

Indicador MACD en forma de vela.

Exp_LeManTrend Exp_LeManTrend

El experto Exp_LeManTrend está construido en base a las señales del oscilador LeManTrend.

Exp_Laguerre_ROC Exp_Laguerre_ROC

Sistema comercial construido con las señales del indicador Laguerre_ROC.

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

El experto Exp_MACDCandle está construido en base a las señales del indicador MACDCandle.