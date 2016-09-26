CodeBaseKategorien
Indikatoren

KalmanFilterCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator KalmanFilter in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators KalmanFilter.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

in Abb.1. Der Indikator KalmanFilterCandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14379

