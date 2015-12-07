Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KalmanFilterCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2077
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор KalmanFilter в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора KalmanFilter соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор KalmanFilterCandle
MACDCandle
Индикатор MACD в свечном виде.Exp_LeManTrend
Эксперт Exp_LeManTrend построен на основе сигналов осциллятора LeManTrend.
Exp_Laguerre_ROC
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Laguerre_ROC.Exp_MACDCandle
Эксперт Exp_MACDCandle построен на основе сигналов индикатора MACDCandle.