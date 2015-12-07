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Индикаторы

KalmanFilterCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2077
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор KalmanFilter в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора KalmanFilter соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор KalmanFilterCandle

Рис.1. Индикатор KalmanFilterCandle

MACDCandle MACDCandle

Индикатор MACD в свечном виде.

Exp_LeManTrend Exp_LeManTrend

Эксперт Exp_LeManTrend построен на основе сигналов осциллятора LeManTrend.

Exp_Laguerre_ROC Exp_Laguerre_ROC

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Laguerre_ROC.

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

Эксперт Exp_MACDCandle построен на основе сигналов индикатора MACDCandle.