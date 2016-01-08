無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KalmanFilterCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
955
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソクタイプのインディケータKalmanFilterです。価格の時系列値に相応するインディケータKalmanFilterのアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
図1. インディケータ KalmanFilterCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14379
