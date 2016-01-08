コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

KalmanFilterCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
955
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソクタイプのインディケータKalmanFilterです。価格の時系列値に相応するインディケータKalmanFilterのアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ KalmanFilterCandle

図1. インディケータ KalmanFilterCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14379

MACDCandle MACDCandle

ローソクタイプのインディケータMACDです。

Exp_LeManTrend Exp_LeManTrend

エキスパートアドバイザ　Exp_LeManTrendは、オシレータ―LeManTrendのシグナルをベースに構築されています。

Exp_Laguerre_ROC Exp_Laguerre_ROC

インディケータLaguerre_ROCのシグナルをベースに構築された取引システムです。

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

エキスパートアドバイザ　Exp_MACDCandleは、インディケータMACDCandleのシグナルをベースに構築されています。