ローソクタイプのインディケータKalmanFilterです。価格の時系列値に相応するインディケータKalmanFilterのアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ KalmanFilterCandle