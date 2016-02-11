请观看如何免费下载自动交易
让其他人评价
让其他人评价
KalmanFilterCandle - MetaTrader 5脚本
以一系列烛形形式实现的KalmanFilter指标. 烛形就是使用KalmanFilter指标算法处理过的相关价格时间序列的结果.
在很多情况下, 这样的方法对于分析目标来说信息更多.
图 1. KalmanFilterCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14379
