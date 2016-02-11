代码库部分
KalmanFilterCandle - MetaTrader 5脚本

以一系列烛形形式实现的KalmanFilter指标. 烛形就是使用KalmanFilter指标算法处理过的相关价格时间序列的结果.

在很多情况下, 这样的方法对于分析目标来说信息更多.

图 1. KalmanFilterCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14379

