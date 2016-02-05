CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Laguerre_ROC - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
823
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
laguerre_roc.mq5 (9.46 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_laguerre_roc.mq5 (6.22 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Laguerre_ROC. O sinal da abertura de posição é formado no fechamento de uma barra, se houver o rompimento do histograma em nível de sobrecompra/sobrevenda. As posições são fechados durante o rompimento da linha zero.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador Laguerre_ROC.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14380

KalmanFilterCandle KalmanFilterCandle

O indicador KalmanFilter implementado como uma sequência de velas.

MACDCandle MACDCandle

O indicador MACD implementado como uma sequência de velas.

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

O Expert Advisor Exp_MACDCandle com base em sinais do indicador MACDCandle.

Exp_KalmanFilterCandle Exp_KalmanFilterCandle

O Expert Advisor Exp_KalmanFilterCandle com base nos sinais do indicador KalmanFilterCandle.